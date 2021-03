Extracomunitari sfondano garage e rubano scooter

CATANIA – Sfondano un garage in pieno centro e rubano uno scooter, ma vengono scoperti della polizia impegnata in un servizio di controllo del territorio. E’ successo a Catania, dove due extracomunitari sono stati sorpresi mentre spingevano un motorino in una strada del centro storico.

A seguito di accertamenti, gli agenti hanno appurato che il mezzo era di provenienza furtiva ed era stato rubato tre giorni prima in un garage con il proprietario che aveva formalizzato denuncia in questura.

I due soggetti, entrambi di nazionalità marocchina e senza fissa dimora, sono stati deferiti per ricettazione in concorso e trattenuti a disposizione dell’Ufficio Immigrazione in quanto irregolari sul territorio nazionale.