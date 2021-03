Sicilia e Covid: in 7 giorni numeri schizzati

PALERMO – I dati della settimana appena conclusa mostrano un ulteriore incremento dei nuovi positivi in Sicilia, un aumento anche dei ricoverati, delle persone in isolamento domiciliare e dei deceduti. E’ questo il quadro che emerge dai dati diffusi dalla protezione civile ed elaborati dall’ufficio statistica del Comune di Palermo.

I nuovi positivi in Sicilia sono 5812, il 15,5% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 13,9%. I tamponi positivi sono pari al 14,2% delle persone testate, in aumento. Il numero degli attuali positivi è pari a 17000, 808 in più. Le persone in isolamento domiciliare sono 16027, 711 in più.

I ricoverati sono 973, di cui 129 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 97 unità; quelli in terapia intensiva sono aumentati di 4 unità. Il numero dei guariti (150.068) è cresciuto di 4851 unità rispetto alla settimana precedente.

Le persone decedute sono state 153, il 77,9% in più rispetto agli 86 della settimana precedente. I ricoverati complessivamente rappresentano il 5,7% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,8%).