Marijuana nella stanza dei bimbi

MASCALI (CATANIA) – I carabinieri di Mascali e del Nucleo Cinofili di Nicolosi hanno arrestato un 26enne per detenzione e spaccio di droga. I militari hanno fatto visita al giovane pusher il quale, ultimamente, riceveva in casa sua in via Pietralonga numerosi giovani noti come assuntori di droga.

Grazie al fiuto del cane labrador Ivan, i militari, perquisendo l’immobile, sono riusciti a scovare 30 grammi di marijuana, nascosti nella camera da letto dei bambini, un bilancino elettronico di precisione e materiale utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di droga.