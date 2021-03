Sicilia, +6 in terapia intensiva

Per tre giorni consecutivi numeri quasi identici. Nelle ultime 24 ore sono 890 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, due in meno rispetto a ieri. I test effettuati sono 29.038, con la percentuale di positivi che passa dal 3,2 al 3%.

I decessi giornalieri sono 23, i guariti 858. Negli ospedali sono ricoverate 20 persone in più (+6 in terapia intensiva).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 286 a Palermo, 121 a Catania, 109 a Ragusa, 98 a Siracusa, 83 a Messina, 78 a Caltanissetta, 70 ad Agrigento, 25 a Enna, 20 a Trapani.

In tutta Italia sono 23.839 i nuovi positivi, per un totale di 3.512.453. Ieri erano stati 23.987. Sono 380 le vittime in un giorno (457 ieri), per un totale dall’inizio della pandemia di 107.636.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 357.154 (ieri 354.952). Il tasso di positività scende al 6,6%, in leggero calo rispetto a ieri (6,8%).

Oggi in Italia ci sono 571.878 attualmente positivi, 5.167 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.832.939 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 18.287 unità.

Sono 3.635 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 264 (ieri erano stati 288). Nei reparti ordinari sono ricoverate 28.621 persone, in aumento di 149 unità rispetto a ieri.