Ferisce connazionale con cocci di bottiglia, bloccato gambiano

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato un 22enne gambiano per il ferimento di un connazionale. Una lite in strada tra i due extracomunitari si stava per trasformare in tragedia.

Il giovane denunciato, dopo un diverbio avuto con un connazionale di 24 anni, ha rotto una bottiglia di vetro e con i cocci ha sferrato dei fendenti contro il contendente.

I numerosi passanti presenti sul luogo, all’angolo tra le vie Antonino di San Giuliano e Delle Finanze, alle grida dei litiganti hanno fatto partire una segnalazione al 112 che ha consentito a diverse pattuglie di intervenire, bloccando e disarmando l’aggressore.

Alla vittima, trasportata in ambulanza all’ospedale Garibaldi Centro, gli sono state riscontrate ferite alla testa e all’avambraccio guaribili in 15 giorni.