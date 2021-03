Braccianti in nero per raccogliere arance

GRAMMICHELE (CATANIA) – I carabinieri di Grammichele durante controlli contro il lavoro sommerso e il caporalato, hanno scoperto una società cooperativa con sede legale a Grammichele che impiegava, per la raccolta delle arance, 6 lavoratori stranieri, quattro bangladesi e due tunisini, regolari sul territorio italiano ma non assunti regolarmente.

Al titolare dell’azienda i carabinieri hanno elevato una maxi sanzione per aver impiegato manodopera in nero per un ammontare complessivo di 21.600 euro. Inoltre, sono stati recuperati contributi previdenziali e assistenziali per 6.000 euro.