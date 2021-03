Pedara: condotta idrica abusiva per rubare l’acqua

PEDARA (CATANIA) – I carabinieri di Pedara hanno arrestato un 47enne per furto aggravato di acqua potabile.

I militari hanno accertato come il 47enne, titolare di un negozio di parrucchiere per donna, avesse creato ad arte un collegamento abusivo tramite un collare in ottone prima dei contatori in modo da prelevare illecitamente l’acqua dalla conduttura pubblica senza alcuna misurazione del consumo effettivo.

L’impianto abusivo, oltre a servire l’abitazione alimentava anche una cisterna di ben 10.000 litri di acqua all’interno della proprietà. Il 47enne è stato relegato agli arresti domiciliari.