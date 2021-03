Folla di sera: chiusi i chioschi in corso Italia e piazza Cavour

CATANIA – Ancora controlli con sanzioni e chiusure di locali della polizia municipale di Catania. Ieri intorno alle 20 ha disposto la chiusura di due chioschi bar in corso Italia e in piazza Cavour perché non rispettavano l’orario di chiusura delle 18, imposto dalla normativa per il contenimento della pandemia.

Entrambi erano ancora in attività con numerosi clienti intenti a consumare. I due titolari sono stati sanzionati con una multa di 400 euro e con la chiusura provvisoria della propria attività per 5 giorni.

Inoltre in via Empedocle e in piazza Pardo sono scattate le multe per due venditori ambulanti che stavano operando senza indossare alcun dispositivo di protezione. In più erano del tutto abusivi, quindi sono stati ulteriormente sanzionati con 7.158,00 euro e col sequestro delle rispettive merci, prodotti ortofrutticoli – successivamente devoluti in beneficenza – e prodotti ittici privi di tracciabilità avviati alla distruzione.

In corso Indipendenza i vigili hanno scoperto che erano state accorpate due botteghe senza aver richiesto le prescritte autorizzazioni da parte del Comune. E ancora in via Garibaldi, nei pressi di piazza Palestro, è stato sanzionato il titolare di un negozio di generi alimentari che occupava con la propria merce il suolo pubblico antistante la sua attività senza autorizzazione amministrativa.

Altre multe per un totale di 1.381 euro in piazza Stesicoro, via Etnea e piazza Bonadies a cinque venditori ambulanti di prodotti non alimentari che occupavano il suolo pubblico senza autorizzazione. Tra tutte le sanzioni sono stati superati i 10 mila euro.