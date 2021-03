Santapaola incapace di stare in giudizio, sospeso processo

CATANIA – Antonino Santapaola, 67 anni, fratello del capomafia Benedetto Santapaola, è “incapace a prendere parte scientemente al processo”. Lo scrive il perito incaricato dalla terza Corte d’appello di Catania nella sua relazione sull’imputato detenuto nel carcere di Opera.

I giudici hanno disposto l’ulteriore sospensione di sei mesi del processo per associazione mafiosa ed estorsione aggiornando l’udienza al prossimo 22 settembre. Antonino Santapaola è difeso dall’avvocato Giuseppe Lipera, che annuncia che ripresenterà “istanza per la sua scarcerazione e, comunque, per la revoca della misura del 41 bis, a cui il detenuto è a tutt’oggi sottoposto nonostante la grave malattia da cui risulta oggettivamente affetto”.