Il Catania perde Alessandro Confente. Il portiere rossazzurro si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione al corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro.

Confente non è quindi partito con i compagni, che hanno lasciato Torre del Grifo dopo l’allenamento mattutino andando in ritiro fuori sede in vista della partita di sabato alle 15 in trasferta contro la Cavese.