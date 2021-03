Crolla muro di una vecchia casa, via Sturiale chiusa al traffico

CATANIA – Una squadra dei vigili del fuoco di Catania è intervenuta nel pomeriggio in via Sturiale per il crollo di un muro perimetrale di una vecchia costruzione in muratura.

In corso accertamenti per verificare che nel crollo non siano state coinvolte persone e verifiche di stabilità della rimanente parte della costruzione e di quelle vicine.

L’area potenzialmente interessata da eventuali ulteriori crolli è stata transennata in via precauzionale e la strada risulta, al momento, chiusa al traffico veicolare e pedonale. Sul posto anche personale della Polizia di Stato, della Polizia Locale e del Comune di Catania.