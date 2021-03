Ti vediamo, sporcaccione

GRAVINA DI CATANIA (CATANIA) – “Con l’installazione delle videocamere e del sistema di videosorveglianza il contrasto al fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio comunale ha raggiunto una maggiore incisività”. E’ il sindaco Massimiliano Giammusso a comunicare i primi risultati dell’attività di controllo implementata recentemente a Gravina di Catania.

“Qualche concittadino continua a utilizzare alcune zone della nostra cittadina come discarica, abbandonando i rifiuti. Siamo intervenuti in alcuni luoghi che erano diventati nel tempo delle micro-discariche, come in via San Domenico Savio o le adiacenze della chiesa di San Giuseppe, la chiesa Madonna del Rosario e nell’area parcheggio di via Don Bosco di fronte al campo sportivo. I controlli ci hanno consentito di risalire ai responsabili e a fornire un deterrente contro questi comportamenti”. Sono circa 30 le multe scattate.