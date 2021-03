Pfizer meno efficace su variante sudafricana

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista specializzata ‘Cell Host & Microbe’ ha osservato che il vaccino della Pfizer-BioNtech è meno efficace contro la variante sudafricana del Covid-19.

Condotta in Israele, la ricerca ha invece confermato nuovamente l’efficacia di questa immunizzazione contro il Sars-Cov-2 originale e nei confronti della mutazione britannica. Ma la protezione verso le tipologie del virus sudafricana e sudafricana-inglese combinate appare molto debole.

“I nostri dati evidenziano come saranno necessari vaccini modificati per far fronte a mutazioni future, il virus infatti varia proprio per aumentare la sua infettività”. Il team della università Ben-Gurion ha studiato gli effetti immunitari del vaccino Pfizer nei confronti di tutte le varianti sinora scoperte.