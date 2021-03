Non rispettano norme anti Covid, chiusi tre bar a Catania

CATANIA – Sanzioni per un totale di 45.800 euro sono state elevate a tre esercizi commerciali di Catania dalla Polizia nell’ambito di controlli anti Covid-19. Due i titolari di bar, in piazza Dante e viale delle Medaglie d’oro, multati per 400 euro perché permettevano la consumazione di alimenti e bevande all’interno dell’attività.

I locali sono stati inoltre chiusi per 5 giorni. In uno dei due esercizi commerciali inoltre i poliziotti hanno elevato una sanzione di 40 mila euro per la presenza di computer illegali, che sono stati sequestrati.

Infine un bar della zona Pescheria è stato chiuso per 5 giorni per la violazione delle norme anti Covid-19. E’ stata anche contestata l’assenza della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande che ha determinato una sanzione di 5 mila euro.