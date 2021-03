Graffiava auto in sosta, beccato insospettabile pensionato

CALTAGIRONE (CATANIA) – In seguito ad alcune querele presentate per danneggiamenti su auto vicino all’ingresso principale della Villa Vittorio Emanuele II di Caltagirone, la polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza dell’impianto posto nel prospetto della chiesa San Francesco di Paola.

I filmati hanno immortalato, in due occasioni distinte, un uomo che si avvicinava alle vetture parcheggiate in via Giardino Pubblico e le danneggiava con una chiave o con un attrezzo appuntito.

Attraverso un appostamento, gli agenti hanno identificato e denunciato un insospettabile pensionato incensurato il quale, messo di fronte all’evidenza dei fatti, ha ammesso la sua responsabilità.

Non potendo escludere che abbia potuto compiere altri danneggiamenti, la polizia ha invitato i cittadini che recentemente abbiano subito danni simili a denunciarlo alla polizia.