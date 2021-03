Catania: rapinatore incastrato da telecamere e impronte

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 36enne Concetto Francesco Greco. Lo scorso 31 luglio, Greco, fingendosi un cliente, è entrato in un negozio di articoli per fumatori di via Stazzone e, estraendo un taglierino, ha detto alla commessa “male non te ne faccio se mi dai tutto quello che hai”.

Il rapinatore, saltato sul bancone, ha arraffato il denaro contenuto in cassa e facendosi consegnare anche una busta di plastica per riporrre le monetine, è fuggito subito dopo a bordo del suo scooter parcheggiato nelle vicinanze, non prima però d’aver “invitato” la commessa a dargli il tempo di dileguarsi prima di chiedere aiuto: “Non chiamare i carabinieri, non chiamare nessuno… arrivederci… non esca subito ah…”.



La commessa, ascoltata dai carabinieri, ha raccontato che il rapinatore aveva fatto ingresso a volto scoperto e, solo prima di entrare in azione, aveva indossato una mascherina chirurgica.

Visionato il sistema di videosorveglianza del negozio, i militari hanno riconosciuto immediatamente il rapinatore che, tra l’altro, era sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati al mondo della droga. Il quadro indiziario a carico di Greco, inoltre, si era arricchito anche del riscontro di un’impronta digitale rilevata sulla scena del crimine. Greco è stato portato nel carcere di Catania Piazza Lanza.