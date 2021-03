Fine del riposo: l’Etna si risveglia

CATANIA – Una ripresa dell’attività stromboliana dal cratere di sud-est, con un aumento del tremore su valori medio-alti, è stata registrata sull’Etna dalle 18.30 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania.

Dalle 21 si registra un incremento dell’attività stromboliana al cratere di Sud-Est accompagnata da emissione di cenere che si disperde rapidamente in atmosfera in direzione nord-est. Dal cratere emerge una colata lavica bene alimentata il cui fronte si attesta ad una quota di circa 2.900 metri sul livello del mare avanzando verso la Valle del Bove.

Continua l’attività esplosiva intra-craterica agli altri crateri sommitali. L’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un ulteriore incremento, portandosi su valori alti. Le sorgenti del tremore sono localizzate al cratere di Sud-Est ad una profondità di circa 3.000 metri sul livello del mare.

Contestualmente, anche il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è in aumento, anch’essi localizzati nello stesso cratere. I dati della rete clinometrica e Gnss non mostrano variazioni significative legate all’attività in corso.