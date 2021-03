A Catania posti di blocco ovunque: la percentuale dei multati è impressionante

La polizia municipale fa strage a Librino, in viale Mario Rapisardi, piazza Europa e piazza Federico II

CATANIA – Sessantatrè automobilisti multati, 15 veicoli sequestrati e 18 posti in fermo amministrativo sono il bilancio di alcuni servizi straordinari di controllo supplementari del traffico effettuati a Catania dalla polizia municipale con posti di blocco sia in quartieri centrali sia in periferia.

I controlli hanno riguardato il quartiere di Librino, il viale Mario Rapisardi, piazza Europa e piazza Federico II di Svevia. A Librino, nei pressi della rotatoria di viale Bonaventura, sono stati controllati 35 veicoli. Ventiquattro i verbali di violazione alle norme del Codice della Strada, otto i sequestri di veicoli per mancanza di assicurazione e due i fermi amministrativi per mancato uso del casco.

Nel posto di blocco lungo il viale Mario Rapisardi, all’altezza di piazza 2 Giugno, sono stati effettuati 45 controlli ad automobilisti e motociclisti che hanno portato a 22 verbali per infrazioni alle norme del codice della strada, cinque sequestri di veicoli per mancanza di assicurazione ed a nove fermi amministrativi per mancato uso del casco e guida senza patente.

Il posto di blocco in piazza Europa ha fatto registrare 25 controlli ad altrettanti veicoli che hanno portato a 17 multe, a due sequestri di veicoli per mancanza di assicurazione e a sette fermi amministrativi per mancato uso del casco e guida senza patente.

In piazza Federico di Svevia domenica scorsa sono state elevate una decina di multe per divieto di sosta nell’area, da tempo pedonalizzata e interdetta alla sosta di veicoli.