Vittoria, Sebastiano Tiralongo primario di Rianimazione

Prosegue il completamento delle direzioni delle Unità complesse dell’ospedale Guzzardi di Vittoria con la designazione della Rianimazione e Terapia Intensiva di cui vincitore del concorso è il dottor Sebastiano Tiralongo. Nato ad Avola nel 1957, si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Catania nel 1983. Consegue la specializzazione in Anestesia e Rianimazione nel 1986.

E’ stato assistente medico di Anestesia e Rianimazione presso una casa di cura privata di Siracusa, convenzionata col Servizio Sanitario Nazionale, dal settembre del 1986 fino al 1988. Successivamente, ha prestato servizio nella U.S.S.L. N. 1 di Belluno per un paio di anni come assistente medico di Anestesia e Rianimazione e, in seguito, come aiuto corresponsabile ospedaliero di Anestesia e Rianimazione.

Durante la permanenza a Pieve di Cadore (Belluno) oltre all’ attività ospedaliera effettuava turni di Elisoccorso (S.U.E.M.) in orario di servizio. È stato assunto, nell’allora Asl 22 di Vittoria (Rg) come assistente medico di Anestesia e Rianimazione. Successivamente, previo concorso interno, è diventato aiuto corresponsabile ospedaliero di Anestesia e Rianimazione.

Tiralongo ha svolto anche attività di docenza nelle materie di Anestesia e Cardiologia, nella scuola Infermieri Professionali dal 1991 fino al 1995. Nel 2018 ha avuto affidato l’incarico di sostituzione art.18 CCNL 1998/2001 Responsabile U.O.C. Anestesia e Rianimazione P.O. Vittoria/Comiso in via provvisoria.