Preso lo spacciatore di via Pistone

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato un giovane gambiano, Ibrahim Sawaneh, 22 anni, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’equipaggio della gazzella, pattugliando il quartiere San Berillo, ha sorpreso l’extracomunitario in via Pistone mentre smerciava la droga ad alcuni acquirenti in pieno giorno. Il pusher, visti gli uomini in divisa, è fuggito, ma è stato raggiunto e ammanettato dai militari.

Perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di diverse dosi tra cocaina e marijuana, 4 compresse di Rivotril (psicofarmaco), 20 euro in contanti, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.