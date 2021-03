In Sicilia ancora moltissimi guariti

Sono 592 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 73 in più rispetto a ieri. I test effettuati sono 26.236, per una percentuale di positivi del 2,2% (stabile).

In calo i decessi, 10. Sempre tantissimi i guariti, oltre 3.500. Negli ospedali sono ricoverate 7 persone in meno (+1 in terapia intensiva).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 254 a Palermo, 79 a Catania, 63 a Messina, 45 ad Agrigento, 43 a Ragusa, 36 a Caltanissetta, 32 a Trapani, 29 a Siracusa, 11 a Enna.

In tutta Italia i nuovi casi sono 23.641, per un totale di 3.046.762. Ieri i contagi sono stati 24.036. Sono 307 le vittime in un giorno, per un totale di 99.578.

Sono 355.024 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 378.463). Il tasso di positività è del 6,6%, in aumento di 0,3.

Sono 2.571 i pazienti in terapia intensiva, 46 in più rispetto a ieri, nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 214 (ieri erano 222). Nei reparti ordinari ci sono invece 20.701 persone, in aumento di 327 unità rispetto a ieri.

Ci sono 465.812 attualmente positivi, in aumento di 9.342 rispetto alla giornata di ieri. I guariti e i dimessi dall’inizio dell’emergenza sono invece 2.481.372, con un incremento di 13.984 nelle ultime 24 ore.