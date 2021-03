Scontro tra auto a Lentini: muore catanese

SIRACUSA – Un uomo di 35 anni, Sergio Puglisi, originario di Catania, è morto in un incidente stradale ieri sera in contrada San Demetrio, tra Lentini e Carlentini, nel Siracusano. Puglisi era in una Fiat 600 e stava andando a Lentini per consegnare del cibo ma per cause ancora da accertare si sarebbe scontrato con due auto, una Bmw e una Toyota Yaris.

Il trentacinquenne è morto poco dopo l’impatto. Feriti in modo non grave un uomo e una donna, a bordo degli altri veicoli. Sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.

Puglisi era un attivista del Movimento 5 stelle. Così scrivono in un post su facebook: “Il gruppo di Misterbianco piange per la prematura scomparsa di Sergio Puglisi, un’attivista passionario che ha dato un grande contributo alla causa del movimento.Ci stringiamo al dolore sella famiglia che facciamo nostro. Ciao Sergio grande Uomo!”.