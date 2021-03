A Librino un’enorme stalla abusiva

Cavalli e capre in una struttura di centinaia di metri: denunciato il pregiudicato che badava agli animali

CATANIA – Un pregiudicato di 50 anni è stato denunciato a Catania dalla polizia di Librino per maltrattamento di animali. Era uno degli addetti al ‘benessere’ di tre cavalli e di alcune capre tenuti in una stalla abusiva.

Durante il sopralluogo gli agenti hanno trovato farmaci la cui somministrazione richiede la ricetta da parte del veterinario. Sono scattate sanzioni per circa 18 mila euro per mancanza di codice aziendale della stalla, di microchip e test di coggins. Inoltre, esclusivamente al 50enne, sono stati contestati i reati di abuso edilizio, furto di energia elettrica e invasione di terreni pubblici per centinaia di metri.

La grande costruzione, inevitabilmente, ha creato problemi alla regolare viabilità levando parcheggi ai tantissimi residenti.