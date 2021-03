Volo di 25 metri sulla Palermo-Catania: donna gravissima, giallo sul figlio

Panda giù da un viadotto all’altezza della diramazione per Messina. Il piccolo non si trova, ma secondo i familiari non esiste

PALERMO – Un incidente drammatico, ma anche un giallo. Un’auto con una 32enne di Barcellona Pozzo di Gotto a bordo è caduta dal viadotto all’altezza dello svincolo di Buonfornello sull’autostrada Palermo-Catania, vicino alla diramazione per Messina.

La donna è in gravissime condizioni e prima di essere trasportata in ospedale in elisoccorso ha detto che con lei c’era il figlio. Sono scattate dunque le ricerche, senza esito. Ma agli agenti della polizia stradale i familiari della ferita hanno detto che non ha figli.

L’incidente è avvenuto nella carreggiata in direzione Messina. La Panda è precipitata da un’altezza di 25 metri e la 32enne è stata trasportata all’ospedale Villa Sofia di Palermo in elisoccorso in codice rosso.