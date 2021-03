“Musumeci è come Maria Antonietta”

PALERMO – Per Claudio Fava, presidente della Commissione regionale Antimafia, il governatore Nello Musumeci “sembra Maria Antonietta, alla vigilia della presa della Bastiglia”.

Questo perché, secondo Fava, non si interessa degli sprechi della Sanità in Sicilia: “Del modo in cui si spendono i 9 miliardi, delle malversazioni e dei clientelismi nella regione si occupano solo le Procure e la Corte dei conti. E’ questa la posizione del governo Musumeci, che intanto resta sul pero, perfino infastidito se qualcuno porge una domanda irriverente. Così il presidente ha spiegato ai cronisti che lui fa il presidente e che non si occupa di spesa medica. Evidentemente per questo governo la sanità è solo sottogoverno, nomine, incarichi, prebende. Al resto, come sempre, deve pensarci la magistratura”.