Aumento del tremore vulcanico in prossimità del Cratere di Sud-Est

CATANIA – Dalle 8.20 di stamane sull’Etna l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, registra un lieve ma costante aumento del tremore, la cui ampiezza è su valori medi.

Le localizzazioni risultano in prossimità del Cratere di Sud-Est. Gli eventi infrasonici, pochi e di debole energia, sono localizzati in corrispondenza del cratere Bocca Nuova. A causa della copertura nuvolosa non è possibile eseguire osservazioni visive e termiche o direttamente sul terreno