Catania, agenti pestati in carcere

Pugni e schiaffi da un detenuto in Piazza Lanza: due poliziotti in ospedale

CATANIA – Ancora sangue e violenza in un carcere della Sicilia. A dare la notizia è Calogero Navarra, segretario regionale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria, che racconta quanto avvenuto nel carcere di Catania Piazza Lanza: “Nella serata di mercoledì scorso due agenti sono stati aggrediti con pugni e schiaffi da un detenuto andato in escandescenza per futili motivi. Entrambi intervenuti per calmarlo hanno subito la sua violenta reazione, finendo in ospedale”.

“Gli eventi critici contro la polizia penitenziaria – dice il Sappe – sono aumentati in maniera spaventosa, accentuati anche dalla scellerata vigilanza dinamica delle carceri che è alla base di tutta questa violenza inaccettabile. Rivendichiamo tutele e garanzie funzionali nuovi strumenti che migliorino il nostro servizio bodycam e Taser su tutti nuovi protocolli operativi”.