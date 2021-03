PALERMO – Palazzo Magnisi, in via Fratelli Orlando, che ospita alcuni servizi dell’area della Cittadinanza solidale del Comune di Palermo, è stato danneggiato dall’incursione di vandali. L’hanno scoperto stamane i dipendenti alla riapertura Il palazzo è stato oggetto di numerosi atti di vandalismo sia al primo che al secondo piano. Divelte porte, armadi e cassettiere e scaraventato per terra tutto il loro contenuto. La cassaforte al secondo piano è stata buttata giù dalle scale danneggiando parecchi gradini.

“Alcuni incivili – dicono il sindaco, Leoluca Orlando e l’assessore alla Cittadinanza solidale, Giuseppe Mattina – hanno gravemente danneggiato stanotte i locali e le suppellettili di un ufficio che si occupa di servizi sociali e di fornire assistenza alle persone e alle famiglie più fragili della città. Un fatto gravissimo, che dimostra come le prime vittime dei criminali, perché questo sono gli autori di questi atti, sono appunto le persone più fragili e vulnerabili. Confidiamo non solo nella possibilità che le forze dell’ordine possano individuarli e portarli davanti alla Magistratura, ma soprattutto che da parte dei cittadini, del quartiere venga una forte ribellione, un rifiuto e l’assoluto isolamento di coloro che compiono atti contro la collettività e contro la nostra comunità”.