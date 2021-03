Stavolta è vero: apre a Mascalucia il Punto di vaccinazione anti Covid

CATANIA – Al via da venerdì prossimo, così come previsto, la somministrazione dei vaccinazioni anti-Covid nel Punto di vaccinazione territoriale (Pvt) del distretto sanitario di Gravina di Catania, a Mascalucia in via Regione siciliana 12.

Le vaccinazioni saranno rivolte al personale delle forze dell’ordine e al personale delle scuole, questi ultimi preventivamente registrati sulla piattaforma regionale, raggiungibile al seguente link: https://testcovid.costruiresalute.it/.

Sono oltre 1.700 gli utenti che si sono prenotati attraverso la piattaforma regionale nel Pvt di Mascalucia. Nei giorni scorsi, a causa di un errore del sistema informatico, le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid, sul sistema di Mascalucia sono state collocate il 26 febbraio, anziché il 5 marzo come programmato.

I cittadini prenotati – circa 400 – sono stati immediatamente informati attraverso un sms inviato dal gestore della piattaforma, ed è stata loro comunicata la nuova data di prenotazione allineandola al giorno di apertura del servizio, fissata per il 5 marzo.

Dal prossimo 15 marzo, dice l’Asp catanese, il Pvt di Mascalucia si trasferirà nei locali della delegazione comunale di Massannunziata, in via Del Bosco 19 (angolo Corso San Michele), opportunamente dotati dei servizi necessari e con l’individuazione di percorsi dedicati, funzionali ad accogliere un maggior numero di utenti, migliorando così l’accessibilità e la fruibilità del servizio.

Tutti gli utenti prenotati in data successiva al 13 marzo saranno ulteriormente informati della variazione di sede (rimangono invariati orario e giorno della prenotazione) tramite sms.