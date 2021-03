Librino, raffica di controlli e denunce

Catania. Perquisizioni sul viale Grimaldi, 52enne che percepiva reddito di cittadinanza denunciato per gestione illecita di rifiuti

CATANIA – Controlli a tappeto a Librino, disposti dal questore Mario Della Cioppa per contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere. Le verifiche effettuate si sono concentrate sul viale Grimaldi, dove un 52enne che percepiva anche il reddito di cittadinanza, è stato denunciato per aver allestito un luogo di gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi e per invasione di terreni, avendo realizzato manufatti abusivi sulla strada pubblica.

Un 33enne (G. F. le iniziali), sottoposto ai domiciliari, è stato deferito per evasione, mentre un altro pregiudicato (R.V. di anni 31) è indagato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’attività di controllo sono state eseguite diverse perquisizioni domiciliari che hanno permesso di sequestrare decine di dosi di cocaina, crack e marijuana.

Una donna di 48 anni, fermata nell’ambito dei controlli volti a far rispettare la normativa anti-Covid, è stata denunciata per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Altre quattro persone sono state poste ai domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria.