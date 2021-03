Le due torri: a Librino altri 144 alloggi

Accordo Iacp-Comune per completare lavori fermi da 25 anni: arrivano nuove case per le famiglie catanesi

CATANIA – Domani mattina in municipio il sindaco catanese Salvo Pogliese e il presidente dell’Istituto autonomo case popolari Angelo Sicali illustreranno il protocollo d’intesa tra i due enti pubblici per realizzare i lavori di recupero edilizio delle due Torri di viale Biagio Pecorino e via San Teodoro, a Librino, immobili da 25 anni in attesa di essere completati; si renderanno così disponibili altri 144 alloggi da destinare a famiglie bisognose.

L’Iacp, proprietario degli immobili, concede al Comune la possibilità di effettuare i lavori di recupero e successivamente curerà i rapporti con gli assegnatari degli immobili e la manutenzione straordinaria.

L’accordo prevede che i lavori, dell’importo complessivo di 12,5 milioni di euro, siano finanziati con fondi gestiti dal Comune, provenienti dalla programmazione comunitaria e nazionale.

L’ amministrazione ha già in fase di aggiudicazione la gara per la progettazione degli interventi di completamento e riqualificazione dei due grandi immobili, i lavori saranno avviati immediatamente dopo.