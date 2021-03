Sicilia: Covid in leggero aumento

Sale al 2,2% il tasso di positività, 18 i morti. A Palermo e Catania più di 300 dei 478 nuovi casi Il dettaglio per provincia

Sono 478 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 25 in più rispetto a ieri. I test sono quasi 21.000, con una percentuale di positivi che sale dall’1,8 al 2,2%.

Diciotto i morti, 261 i guariti. Identico rispetto a ieri il numero delle persone ricoverate negli ospedali, 858 (-1 in terapia intensiva).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 183 a Palermo, 122 a Catania, 58 a Messina, 48 a Siracusa, 26 a Ragusa, 17 a Caltanissetta, 15 a Trapani, 7 a Enna, 2 ad Agrigento.

In tutta Italia sono 13.114 i nuovi casi di coronavirus, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.938.371. Le vittime sono 246, in aumento rispetto alle 192 di ieri, che portano il numero complessivo a 97.945.

I test sono 170.633, in netto calo rispetto ai 257.024 di ieri. Il tasso di positività è al 7,6%, in aumento rispetto al 6,8% di ieri.

Ad oggi in Italia ci sono 424.333 attualmente positivi, 1.966 in più rispetto a ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono complessivamente 2.416.093 i dimessi e i guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 10.894

Sono 2.231 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un aumento di 58 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 171 (ieri erano 131). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 19.112 persone, 474 in più rispetto a ieri.