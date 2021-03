Fermato in via Redentore mentre distruggeva parabrezza senza apparente motivo

CATANIA – Gli agenti delle volanti hanno arrestato a Catania un 41enne con l’accusa di danneggiamento aggravato.

E’ stato bloccato in via Redentore, dove armato di una spranga di ferro aveva infranto il parabrezza di due auto parcheggiate. Non sarebbe emersa alcuna motivazione: l’arrestato avrebbe agito unicamente per compiere un atto vandalico.