Bronte: ecco il pronto soccorso

CATANIA – Una “camera calda” moderna, tre ambulatori e un’astanteria ampia e funzionale. Sono solo alcune delle novità del nuovo Pronto soccorso dell’ospedale Castiglione Prestianni di Bronte. Una struttura attesa da anni e inaugurata stamani dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musume

“Se avessimo più medici specialisti e più personale formato le cose potrebbero andare ancora meglio, ma in Italia scontiamo una cronica carenza di specialisti per gli effetti di una politica sanitaria inadeguata – ha detto Musumeci – . Il mio governo sta pubblicando un concorso a tempo indeterminato per assumerne alcune centinaia, che saranno indirizzati verso le strutture che ne hanno più bisogno. I medici però hanno la facoltà di rinunciare a una sede periferica, questo è un errore del contratto nazionale, ma confidiamo nel loro buon senso” aggiunge il presidente della Regione.

Prima dell’inaugurazione del nuovo Pronto soccorso, il presidente Musumeci ha incontrato i sindaci della zona presso il municipio di Bronte, annunciando un’azione di rilancio dell’area pedemontana. “Stiamo lavorando per istituire la zona turistica del terzo polo, quello del nord est – ha concluso Musumeci – che finora è stato tenuto fuori dalle programmazioni, e interloquiamo con il Governo nazionale per capire come intendano investire i 20 miliardi del Recovery plan destinati alla Sicilia. Noi puntiamo su 5 o 6 cose, abbiamo bisogno di grandi infrastrutture per dare all’Isola una posizione di centralità nel Mediterraneo”.