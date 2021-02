Solo 54 nuovi casi di Covid a Catania

I numeri della Sicilia: il tasso di positività scende ancora (1,8%), 21 i morti. A Palermo la metà dei contagi giornalieri: il dettaglio per provincia

Sono 453 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, 65 in meno rispetto a ieri. I test effettuati sono 24.790, con un tasso di positività che scende, anche se di poco, dall’1,9% all’1,8%. L’Isola è undicesima nel report giornaliero per numero di nuovi contagi.

Ci sono 21 vittime, mentre i guariti sono 221. Negli ospedali diminuiscono i ricoveri, nove in meno (-1 in terapia intensiva).

Questo il dettaglio dei contagi per provincia: Palermo 213, Catania 54, Siracusa 41, Agrigento 39, Caltanissetta 38, Messina 27, Ragusa 26, Trapani 8, Enna 7.

In Italia sono 17.455 i test positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 18.916. Le vittime sono invece 192, in calo rispetto alle 280 di ieri.

I test effettuati (molecolari e antigenici) sono 257.024, in calo rispetto ai 323.047 di ieri. Il tasso di positività è al 6,8%, in aumento rispetto al 5,8% di ieri.

Nuovo aumento degli attualmente positivi che oggi sono 10.401 in più (per un totale di 422.367 persone), mentre i guariti sono 6.847 (per un totale di 2.405.199).

Sono 2.231 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un aumento di 15 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 131 (ieri erano stati 163). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.638 persone, +266 in più di ieri.