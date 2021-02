SANTA VENERINA (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato Emanuele Calandra Sebastianella, 38 anni, in esecuzione di un decreto di espiazione di pena detentiva a seguito della revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo, che dovrà espiare 4 anni e 5 giorni di reclusione, nonché 3 mesi di arresto per cumulo di pene detentive, è stato trasferito nel carcere di Caltagirone.