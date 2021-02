Incidente stradale, questa sera, sul viale Mediterraneo in direzione Catania, prima dello svincolo di Canalicchio.

Lo scontro tra un’auto e una moto ha causato l’incendio della vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale.

Gli occupanti del veicolo sono riusciti a mettersi in salvo, le loro condizioni non destano preoccupazioni. Il motociclista è stato invece trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

L’incidente ha provocato lunghe code.