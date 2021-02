Pub catanese troppo pericoloso: questura chiede la revoca dell’autorizzazione

CATANIA – Il questore di Catania ha emesso un nuovo provvedimento di sospensione per trenta giorni dell’attività del locale catanese Sabor Latino, in piazza Carlo Alberto.

Lo scorso mercoledì la polizia era intervenuta perché davanti al locale si era creato un assembramento di persone, intente a consumare bevande alcoliche. Il titolare è stato multato per il mancato rispetto delle misure anti Covid e, in particolare, perché aveva consentito che il suo dipendente non indossasse la mascherina.

L’attività è stata sospesa per 5 giorni, ma trattandosi del quarto provvedimento di questo tipo (anche per occupazione abusiva del suolo pubblico e identificazione all’interno di persone già segnalate in banca interforze) la polizia lo ha catalogato come “teatro di episodi caratterizzati da particolare allarme sociale”.

La questura, pertanto, ha richiesto al Comune la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività.