Furto camion a Messina: arrestato catanese

Il proprietario segnala la posizione satellitare dei due mezzi, la polizia si fa trovare al casello di San Gregorio. In fuga il secondo ladro

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato per furto aggravato in concorso con un complice ricercato, il catanese C.C.G., 32 anni. Stamattina, il proprietario di una ditta che si occupa di raccolta di rifiuti speciali ha allertato la polizia che alle 5 circa due furgoni, dei quali ha fornito modello e targa, erano stati rubati a Messina e che grazie al localizzatore installato riusciva a visualizzare la loro posizione in tempo reale.

I ladri si stavano dirigendo verso Catania attraverso l’autostrada A18. A quel punto, la polizia ha atteso l’arrivo dei due mezzi al casello di San Gregorio riuscendo a intercettarli.

Alla vista delle volanti, il conducente di uno dei furgoni ha abbandonato il mezzo ed è fuggito a piedi prima correndo in autostrada in direzione contraria al senso di marcia e dopo scavalcando le barriere per nascondersi tra la vegetazione delle campagne, facendo così perdere le proprie tracce. Invece, il conducente dell’altro mezzo è stato bloccato.

Entrambi i furgoni presentavano i cilindretti scardinati ed erano stati messi in moto utilizzando chiavi adulterine.