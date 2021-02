CATANIA – La XIV Giornata internazionale delle malattie rare sarà contrassegnata a Catania, domenica e lunedì prossimi, dal colore arancione che illuminerà il balcone centrale di Palazzo degli Elefanti. L’amministrazione comunale ha aderito all’iniziativa “Accendiamo le luci sulle malattie rare”, proposta dalla sezione locale dell’Associazione italiana Siringomielia e Arnold Chiari (Aismac) che da 14 anni organizza iniziative e percorsi di sensibilizzazione nell’ambito del circuito internazionale “Rare Disease Day”.

Sempre il 28 l’Aismac lancerà il concorso fotografico “Uno scatto raro sotto l’albero raro di Arnold Chiari e Siringomielia” che mira a focalizzare l’attenzione sulle problematiche di chi vive una malattia rara, affetto da una patologia Chiari o Siringomielia, attraverso immagini che abbiano come protagonista l’albero donato dall’associazione (presenta sul tronco una targa identificativa) e messo a dimora dall’amministrazione comunale in piazza Martiri della Libertà. Il regolamento per partecipare è online sul sito www.aismac.org.