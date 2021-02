Piemonte, Lombardia e Marche arancioni. Basilicata e Molise verso la zona rossa

Arrivano nuovi spostamenti per le regioni. E spunta l’allarme scuole

ROMA – Piemonte, Lombardia e Marche da lunedì arancioni. Basilicata e Molise verso il rosso. Sono queste alcune delle modifiche ai colori delle regioni contenute nelle ordinanze che stanno per essere firmate dal ministro Speranza. La Liguria verso il giallo.

Salirebbero dunque a un totale di dieci le regioni in arancione, oltre alle province di Trento e Bolzano, più della metà del Paese: a queste vanno aggiunti i lockdown locali come quelli che scatteranno nelle province di Frosinone, Pistoia e Siena già sabato e le misure da ‘arancione scuro’ in provincia di Bologna e Brescia.

E’ stato lo stesso governatore del Molise, Donato Toma, ad avanzare la richiesta della zona rossa. Intanto in Italia scatta l’allarme scuola: “Il tasso di incidenza sta crescendo in età scolastica. Abbiamo una diminuzione dell’età media dei casi. Cominciamo a vedere anche focolai nelle scuole”, ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, secondo cui la chiusura delle scuole è una ipotesi “dolorosa ma da considerare”.

E Vincenzo De Luca ha annunciato “da lunedì la chiusura di tutte le scuole in Campania per completare la vaccinazione del personale”. Arriverà nei prossimi giorni un parere tecnico del Cts sulla situazione epidemiologica nelle scuole.