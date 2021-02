Controlli anti-Covid allo Zen, 2 arresti

Palermo . In manette i titolari di due negozi allacciati abusivamente all’Enel. Multe per violazioni e assembramenti

PALERMO – Controlli straordinari nel quartiere Zen di Palermo per verificare il rispetto delle norme anti covid. Il bilancio è di due arresti, due attività commerciali sequestrate e quattro persone multate per il mancato rispetto delle norme antiassembramento. In manette sono finiti, per furto aggravato, G.C., 57 anni e E.Q., di 31, entrambi palermitani.

I tecnici Enel hanno accertato che un negozio di alimentari e una macelleria senza licenze erano state allacciate abusivamente alla rete elettrica cittadina. I due esercizi commerciali sono stati sequestrati. In altri negozi sono stati trovati lavoratori in nero. Complessivamente le multe ammontano a 25 mila euro.

Oltre cento le persone controllate e 30 i veicoli, uno dei quali è stato sequestrato. Nel corso di un precedente sopralluogo, due persone erano state denunciate per oltraggio e resistenza: si erano opposte con violenza ai controlli dei militari.