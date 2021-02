Ennesima violazione per “Sabor Latino” in piazza Carlo Alberto: questa volta la polizia interviene per assembramento

CATANIA – Ancora una volta è il “Sabor latino” a far parlare di sé, non in senso positivo. Nonostante le diverse chiusure, nonostante le varie sanzioni amministrative e i ripetuti controlli, ieri sera la polizia di Catania ha notato un assembramento di persone intente a consumare bevande davanti al locale in piazza Carlo Alberto.

E’ così scattata una nuova sanzione per il titolare dell’attività, con sanzione chiusura per 5 giorni.