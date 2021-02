CATANIA – Un uomo di 46 anni (T. A. queste le sue iniziali) è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo stava scontando dodici anni per reati specifici e continuava a spacciare cocaina da casa. Nel corso di un controllo nella sua abitazione di San Berillo Nuovo sono stati sequestrati 55 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento ed un migliaio di euro in contanti.