E’ morto Arena, re dei supermercati

Pioniere della gdo in Sicilia e fondatore dei marchi Decò e SuperConveniente, aveva 76 anni

CATANIA – Dopo una lunga malattia è morto Gioacchino Arena, 76 anni, pioniere della grande distribuzione organizzata in Sicilia. A metà degli anni Settanta, Gioachino assieme al fratello Cristofero aveva fondato la società Fratelli Arena a Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna.

Partendo da tre punti vendita nel 1976 Gioacchino è riuscito, assieme alla famiglia, a costruire un impero di oltre 180 supermercati, diventando punto di riferimento per milioni di consumatori in tutta la regione. Oggi con i marchi Decò e SuperConveniente, il Gruppo Arena è leader della grande distribuzione organizzata in Sicilia.

La sua grande umanità, le sue capacità dialettiche ed il suo impegno imprenditoriale, vissuto come una missione, sono l’eredità che Gioacchino Arena lascia alla famiglia ed agli oltre 2.500 dipendenti che lo hanno sempre indicato come un modello illuminato di fare impresa in Sicilia.