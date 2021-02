CATANIA – Davide Marraffino, consigliere della Lega, è stato eletto all’unanimità presidente della terza commissione consiliare del secondo municipio, organismo che si occupa di mercati rionali e attività commerciali in sede fissa ed altro di notevole importanza.

“Il lavoro che dev’essere fatto sarà certosino, mi impegnerò da subito per sentire i commercianti che specialmente in questo momento hanno mille difficoltà – rivela Marraffino – nessuno dev’essere lasciato abbandonato a se stesso. Il nostro lavoro sul territorio è basilare, il contatto con la gente anche a distanza deve esserci specialmente in tempi difficili come oggi”.