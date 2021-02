Camporotondo il paese siciliano più giovane

PALERMO – E’ Roccafiorita (Me) il comune siciliano con meno abitanti, sono 197, mentre Palermo è quello più popoloso con 647.422 residenti. Lo dice il censimento Istat del 2019.

Come nel 2011, il comune più giovane è Camporotondo Etneo, in provincia di Catania, con un’età media di 36,9 anni mentre il più vecchio è Limina, in provincia di Messina, dove l’età media sale a 52,3 anni.

Di poco inferiore (51) l’età media di Sclafani Bagni, in provincia di Palermo, il più piccolo comune palermitano, che fra i suoi 399 abitanti ne annovera 126 con 65 anni e più e, solo 38 con meno di 15 anni.

Il comune con maggior incremento di residenti rispetto al 2011 è Acate (Rg) con un valore di 13,2 rispetto a 100 residenti mentre quello con maggior decremento è San Mauro Castelverde (Pa) con – 20,1.