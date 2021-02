ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato due persone, fratello e sorella, rispettivamente di 38 e 41 anni, per spaccio di droga. Durante una perquisizione nella loro abitazione in via Finocchiari, i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato 550 grammi circa di marijuana, materiale per confezionare dosi e 1.825 euro ritenuti provento dell’attività illecita. I due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.