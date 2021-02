Guarda che Luna… Rossa

Nuova doppietta, questa volta decisiva, su Ineos ed arriva uno schiacciante 7-1 che chiude ogni discorso, Luna Rossa ha vinto. A distanza di 21 anni dall’ultima volta la barca italiana vince la selezione degli sfidanti (oggi Prada Cup) e a cominciare dal 6 marzo andrà a sfidare Emirates Team New Zealand.

Oggi come allora sulla strada degli italiani la barca tutta nera che spesso ha spezzato i sogni italiani. Adesso è il momento della gioia e dei sorrisi per Checco Bruni e compagni. Dopo tre anni di lavori, migliaia di ore di allenamento Luna Rossa è di nuovo in lizza per vincere il trofeo più antico della vela, vecchio di 170 anni.