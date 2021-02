CASTIGLIONE DI SICILIA (CATANIA) – I carabinieri della Stazione di Passopisciaro, unitamente ai colleghi del Nucleo ispettorato del Lavoro di Catania, hanno eseguito un controllo di alcune opere edili in corso in un’azienda vitivinicola. I militari hanno denunciato il responsabile legale della ditta incaricata per omessa sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori, per omessa formazione e per omessa protezione con parapetti delle attività in quota, nonché hanno riscontrato la presenza di 4 operai dei quali 2 in “nero”. Elevate sanzioni per oltre 15mila euro.